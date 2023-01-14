Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Zonguldak'ta ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana kazada 3 kişi yaralandı. Zonguldak'ta ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Teoman Duralı Tünellerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimlerinin öğrenilemediği 59 T 2787 plakalı ticari taksi ile 67 AC 046 plakalı Dacia marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Dacia marka otomobil taklalar atarak durabildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zonguldak Dacia 3. Sayfa Haberler

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