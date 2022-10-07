Havaya ateş açıp taksiye bindi, araç içinde kafasına sıkarak intihar etti

Samsun'da bir hafta önce cezaevinden tahliye olan Erkan Adıgüzel (33) boşanma aşamasında olan eşiyle görüşmek istedi. Eşinin telefonuna cevap vermemesi üzerine daha sonra sokakta tabancayla havaya ateş açan Erkan Adıgüzel ihbar üzerine polis ekiplerinin olay yerine gelmesi sonucu yoldan geçen ticari bir taksiye binerek olay yerinden ayrıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekiplerinin takip ettiği takside bulunan Erhan Adıgüzel aracın içinde tabancayla kendisini kafasından vurdu. Ağır yaralanan ve özel bir hastaneye kaldırılan Erhan Adıgüzel yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.