Ticari Araçlarda Kış Lastiği Zorunluluğu Başladı

Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu bugün itibari ile başlarken, Aksaray'da denetim faaliyetlerine başlayan trafik jandarması ekipleri tüm yollarda görev alarak ticari araçları bir bir denetliyor.

Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu bugün itibariyle başladı. Yaşanan kazaların önüne geçilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla harekete geçen Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri kış lastiği uygulamalarına başladı. Sabahın erken saatlerinde otoyol başta olmak üzere ilçe, belde ve köy yollarında görev alan trafik jandarması ekipleri tüm ticari araçların lastiklerini denetliyor. Durdurulan ticari araçlar ilk olarak ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilirken, daha sonra lastik diş derinlik ölçme cihazları ile lastiklerin derinlikleri ölçülüyor. Araçların lastikleri ölçülerek yönetmeliğe uygun olup olmadığı belirlenirken, zorunlu olmasına rağmen kış lastiği takmayan ticari araçlara 4 bin 69 lira para cezası kesiliyor.

Yapılan uygulamalardan memnun olduklarını dile getiren ticari araç sürücüleri yapılan her şeyin vatandaşlar için olduğunu söyledi. Ticari araç sürücüsü Mehmet Kurttaş (25), "Emniyet güçlerimizden çok memnunuz. Uygulamaları yaparak kış lastiklerini denetliyorlar. Bu da bizleri çok memnun ediyor. Karayolunda gereken tüm önlemlerimizi alıyorlar. Bizim için gerekli çalışmaları yapıyorlar" derken, bir diğer ticari araç sürücüsü Ramazan Ülgen (60) ise "Uygulamalar bizim emniyetimiz için iyi, bizim sağlığımız için iyi. Yani bizim için, yapılan her şey bizim için" diye ifade etti. - AKSARAY