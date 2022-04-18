Ticari araçla uyuşturucu kuryeliği yapan 2 kadın yakalandı - Haberler

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Ticari araçla uyuşturucu kuryeliği yapan 2 kadın yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ticari araçla uyuşturucu kuryeliği yapan 2 kadın yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde ticari araçla uyuşturucu kuryeliği yaptığı tespit edilen 2 kadın, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Konak ilçesinde ticari araçla uyuşturucu kuryeliği yaptığı tespit edilen 2 kadın, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Araçta yapılan aramada bin 493 adet ecstasy hap ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde yürütülen Narko-Alan projesi çerçevesinde ticari bir araçla uyuşturucu kuryeliği yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından 17 Nisan Pazar günü belirlenen aracı durduran polis ekiplerinin araçta yaptığı aramada iki ayrı poşet içerisinde bin 493 adet ecstasy hap ele geçirildi. Operasyonda araç içerisinde bulunan ve uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirlenen G.A. (34) ve G.K. (58) adlı iki kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İZMİR

Ticari araçla uyuşturucu kuryeliği yapan 2 kadın yakalandı

Ticari araçla uyuşturucu kuryeliği yapan 2 kadın yakalandı

Ticari araçla uyuşturucu kuryeliği yapan 2 kadın yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Tragger, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Haberler

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