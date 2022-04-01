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Ticari araç, park halindeki otomobile çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ticari araç, park halindeki otomobile çarptı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Yaşamkent Mahallesinde park halindeki otomobile, ticari araç çarptı.

ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Yaşamkent Mahallesinde park halindeki otomobile, ticari araç çarptı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Yaşamkent Mahallesinde cadde üzerinde park halinde duran otomobile, ticari araç çarptı. Ticari araçta ve otomobilde bulunan 3 kişi için çevredeki esnafın araması üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay anında dükkanda olduğunu ve gürültüyle birlikte dışarı çıktığını söyleyen esnaf Haydar Darıcılı şu ifadeleri kullandı:

"Burada çalışıyoruz. Bir müşterimiz tıraşı bittikten sonra iki dakika geçmeden büyük bir gürültü oldu. Hepimiz birlikte gürültüye çıktık. Yukarıdan gelen araç müşterimizin aracına vurmuştu. Ambulans çağırdık. Gelen ambulans müşterimizi aldı götürdü." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ambulans, Tragger, Çankaya, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

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