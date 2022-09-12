Ticari araç otomobile çarptı: 2 yaralı

Sıkışan yolcuyu itfaiye kurtardı

İtfaiye erleri, sıkışan sürücüyü çıkartırken teselli etti

DÜZCE - Düzce TEM otoyolunda ticari araç otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, sıkışan yolcuyu itfaiye ekipleri kurtardı. Yolcunun sıkıştığı yerden kurtarılması sırasında itfaiye eri yaralıyı uzun süre teselli etti.

Kaza, TEM Otoyolu Gölyaka mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara'dan Sakarya istikametine seyir halinde olan Dursun Ç. idaresindeki 34 DL 2371 plakalı ticari araç, aynı istikamette seyir halindeki Celal Y. idaresindeki 34 BC 4203 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilde yolcu olarak bulunan Emine Y. araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sıkışan yolcu için kurtarma çalışması başlattı. Bir yandan yolcuyu teselli etmeye çalışan itfaiye erleri, bir yandan da Emine Y.'yi sıkıştığı yerden çıkarmak için çaba sarf etti. Yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın sıkışan yolcu çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ağır yaralanan Emine Y. ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan Kamile Y. ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile İstanbul istikameti kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.