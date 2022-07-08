Ticari araç alev alev yandı, o anlar kameraya yansıdı Eskişehir'de hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aracın yanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Eskişehir'de hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aracın yanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Alınan bilgiye göre, Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi İnhisar Sokağı'nda su dağıtımı yapan Cihan Y. idaresindeki 26 AAH 280 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bu sırada araçta patlama meydana geldi. Vatandaşların yaptığı ilk müdahalenin ardından itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Öte yandan aracın yanma anı vatandaşlar tarafından cep telefon kamerası trafondan kayda alındı. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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