Ticaret Bakanlığı'ndan Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 4.4 Milyar Lira Değerinde Madde Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin 3 farklı operasyon ile 4 milyar 385 lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirdiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından Gümrükler Muhafaza ekiplerince 3 farklı operasyon gerçekleştirildiğini paylaştı. Bakanlık, Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı, Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı ve Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'naki operasyonlarda toplam 4 milyar 385 milyon Türk Lirası değerinde uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlık yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Ağrı, Edirne ve Iğdır illerinde gerçekleştirilen 3 farklı operasyonda 4 milyar 385 milyon Türk Lirası değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gürbulak, Kapıkule ve Dilucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında yurda giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen şüpheli araçlar üzerinde derinleştiren incelemeler kapsamında gerçekleştirilen detaylı aramalar neticesinde Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bin 167 kilogram sıvı metamfetamin, Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 114 kilogram esrar, Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı'nda 23 kilogram metamfetamin olmak üzere yaklaşık 1.3 ton uyuşturucu madde yakalandı. Milli bütünlüğümüzün asli unsuru olan aile ve toplum yapımız ile gençlerimizin korunması başta olmak üzere toplumun genelini tehdit ederek, terörizme ve organize suç örgütlerine finansman sağlayan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelemizi kararlılıkla ve sıfır tolerans anlayışıyla aralıksız sürdürüyoruz. Operasyonlarla ilgili soruşturmalar Doğubayazıt, Edirne ve Aralık Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam etmektedir." - ANKARA