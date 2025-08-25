Ticaret Bakanlığı 2025'te Kaçak Eşya ve Uyuşturucu Operasyonlarında Rekor Değerler Elde Etti

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, 2025 yılının ilk 7 ayında gerçekleştirilen 4 bin 246 operasyon sonucunda toplam 41 milyar 744 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, gümrük kapılarında 2025 yılında gerçekleştirilen kaçak eşya ve uyuşturucu operasyonlarında birçok kalemde ticari eşya ve uyuşturucu maddeler ele geçirildiğini açıkladı.

Bu kapsamda Temmuz ayında 596 operasyon ile 6 milyar 227 milyon lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde, 2025 yılının ilk 7 ayında ise 4 bin 246 operasyon sonucu toplam 41 milyar 744 milyon lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Bakanlığın operasyonlar sonucu açıkladığı veriler ise şöyle:

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele alanında üstlendiği stratejik rolü 2025 yılının ilk yedi ayında da kararlılıkla sürdürmeye devam etti. Bu kapsamda, Gümrükler Muhafaza birimlerince 2025 yılının ilk 7 ayında gerçekleştirilen 4 bin 246 operasyon sonucunda toplam 41 milyar 744 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. 2025 yılı ilk 7 ay (Ocak-Temmuz) yakalamalarında öne çıkan kaçak eşya kalemleri: 20,6 ton uyuşturucu madde, 109 milyon 299 bin adet tütün, tütün mamulü ve alkollü içki, 35 milyon 996 bin adet tekstil ürünü, 31 bin 255 ton gıda maddesi, 1 milyon 500 bin adet elektrik ve elektronik eşya, bin 548 ton kimyevi madde, bin 268 adet taşıt aracı. Bunlara ek olarak, tarihi eserlerden tıbbi malzemelere, canlı hayvandan akaryakıta kadar pek çok farklı ürün grubunda da kaçak eşya yakalamaları gerçekleştirilmiştir. 2025 Temmuz ayında gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan kaçak eşya ve ürünler: 1,8 ton uyuşturucu madde, 12 milyon 82 bin adet tütün, tütün mamulü ve içki, 4 milyon 610 bin adet çeşitli ticari eşya, 4 milyon 449 bin adet tıbbi malzeme, 80 bin 186 adet elektrik ve elektronik eşya, 2 bin 593 ton gıda ürünü, 191 adet taşıt aracı."

Canlı hayvan kaçakçılığına yönelik yakalamalar da gerçekleştirildi

Ticaret Bakanlığı, kaçak eşya ve uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik operasyonların yanı sıra canlı hayvan kaçakçılığı ve akaryakıt kaçakçılığına yönelik operasyonların da yapıldığını belirterek şu verileri açıkladı:

"Bunların yanı sıra akaryakıttan canlı hayvana, tekstilden tarihi eserlere kadar birçok alanda farklı kaçakçılık türlerine ilişkin yakalamalar da gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri, 2025 yılı Temmuz ayında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla kaçakçılıkla mücadelede önemli bir başarıya daha imza attı. Gümrük kapılarımızda ve ülke genelinde yürütülen çalışmalar neticesinde, Temmuz ayı içerisinde toplam 6 milyar 227 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yakalama değerinde yüzde 77 oranında artış yaşanırken, operasyonlar kapsamında çok geniş bir yelpazede kaçak eşya tespit edilerek el konuldu."

Aile Yılı kapsamında aileleri tehdit eden unsurlarla da mücadele edildi

Bakanlık olarak 'Aile Yılı' kapsamında aile birliğini tehdit eden unsurlarla da mücadele edildiği ve büyük sorumluluk üstlenildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığımız tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi vesilesiyle, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, aile yapımızı tehdit eden zararlı unsurlarla mücadele konusunda daha da büyük bir sorumluluk üstlenmiştir. Özellikle gelişim çağındaki çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal sağlığını tehdit eden uyuşturucu ve zararlı madde kaçakçılığına karşı 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen çalışmalar, hem toplum sağlığını hem de milli ekonomiyi koruma amacını taşımaktadır. Ticaret Bakanlığı, teknolojik altyapısı, uzman kadroları ve gelişmiş analiz sistemleriyle kaçakçılıkla mücadelesini kesintisiz sürdürmekte; güvenli ticaretin, adil piyasanın ve sağlıklı toplumun teminatı olmaya devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ANKARA