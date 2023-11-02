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Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Bakanlığımızın Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova'daki liman sahasında yürütülen uyuşturucu operasyonunda 10 milyon lira...

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3. Sayfa Haberleri

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Bakanlığımızın Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova'daki liman sahasında yürütülen uyuşturucu operasyonunda 10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Bakanlığımızın Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova'daki liman sahasında yürütülen uyuşturucu operasyonunda 10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yalova Ömer Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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