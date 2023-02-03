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THY uçağında yolcular arasında kavga: O anlar kamerada

3. Sayfa Haberleri

THY uçağında yolcular arasında kavga: O anlar kamerada

Türk Hava Yolları'nın (THY) Zürih-İstanbul seferini yapan yolcu uçağında kavga çıktı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Zürih- İstanbul seferini yapan yolcu uçağında kavga çıktı. Uçak içerisinde yaşanan o anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre Zürih-İstanbul uçuşu sırasında uçak içerisinde bulunan yolcular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüştüğü o anlar uçakta korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Yaşanan kavga anları ise uçakta bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Erkek yolcunun kadın yolcuyu tekmelediği iddiası

Uçak içerisinde yaşanan kavganın başlama sebebinin uçak içerisinde bulunan erkek bir yolcunun önündeki kadın yolcunun koltuğunu tekmeleyip rahatsız etmesiyle başladığı iddia edildi. Kavga esnasında kabin ekibi müdahale etmeye çalışırken erkek yolcunun daha sonra kadın yolcunun boynundan tutmasıyla diğer yolcular adama müdahale ettiği görülüyor.

Gergin anların yaşandığı olay sonrası uçağa polis ekipleri çağırılırken yetkililerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türk Hava Yolları İstanbul kavga 3. Sayfa Haberler

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