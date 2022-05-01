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THY uçağına yıldırım çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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THY uçağına yıldırım çarptı

THY'nin Gaziantep-İstanbul seferini yapan TK2939 sefer sayılı uçağına kalkıştan bir süre sonra yıldırım düştü.

GAZİANTEP (İHA) - THY'nin Gaziantep- İstanbul seferini yapan TK2939 sefer sayılı uçağına kalkıştan bir süre sonra yıldırım düştü. Yolcuların büyük panik yaşadığı uçak Adana'ya zorunlu iniş yaptı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Gaziantep - İstanbul seferini yapan TK2939 sefer sayılı uçağına yıldırım çarptı. Yıldırım isabet etmesinden dolayı uçaktaki yolcular büyük panik yaşarken İstanbul Havalimanı'na inmesi planlanan uçağın pilotu Adana Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Güvenli bir şekilde iniş yapan uçakta bulunan yolcuların büyük korku yaşadıkları öğrenildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türk Hava Yolları, Gaziantep, İstanbul, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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