THY Uçağına Bomba İhbarı: Romanya'ya Acil İniş Yaptı

Türk Hava Yolları'nın (THY) Varşova-İstanbul seferini yapan yolcu uçağına Romanya Hava Sahası üzerinde bomba ihbarı yapıldı. İhbar nedeniyle Bükreş Havalimanı'na acil iniş yapan THY uçağında aramalar devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, THY'nin TK-1766 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçağı İstanbul seferini yapmak üzere yerel saatle 19.00'da Varşova Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Romanya Hava Sahası'na yaklaşan THY uçağına bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine uçağın kaptan pilotu acil durum deklere ederek Romanya Bükreş Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek iniş için izin istedi. Bunun üzerine Romanya polisi havalimanı apronunda geniş güvenlik önlemi aldı. THY uçağı Bükreş havalimanı'na inişi sırasında apronda ambulans ve itfaiye ekipleri hazır bekletildi. Bomba ihbarı yapılan THY uçağı Bükreş Havalimanı'na inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Romanya polisi uçağın kabin ve kargo bölümünde detaylı arama başlattı. Yolcular terminale alınırken, polis aramalarını sürdürüyor. - İSTANBUL