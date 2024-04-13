THY uçağı Bükreş'e acil iniş yaptı
THY uçağı Bükreş'e acil iniş yaptı
BÜKREŞ - Türk Hava Yolları'nın Varşova - İstanbul seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Romanya'nın başkenti Bükreş'e acil iniş gerçekleştirdi.
THY'nin Polonya'nın başkenti Varşova'dan yerel saatle 19: 20'de ayrılan TK1766 sefer sayılı uçağı, acil durum bildirerek rotasını Bükreş'e çevirdi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre 158 yolcu taşıyan Boeing 737-800 yolcu uçağı, bomba tehdidi nedeniyle yerel saatle 21: 41'de Bükreş'teki Henri Coanda Uluslararası Havalimanına acil iniş gerçekleştirdi.
Romanya kaynaklarına göre terörle mücadele ekipleri uçakta arama yapıyor.