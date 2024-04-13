Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

THY uçağı Bükreş'e acil iniş yaptı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

THY uçağı Bükreş'e acil iniş yaptı

BÜKREŞ - Türk Hava Yolları'nın Varşova - İstanbul seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Romanya'nın başkenti Bükreş'e acil iniş gerçekleştirdi.

THY'nin Polonya'nın başkenti Varşova'dan yerel saatle 19: 20'de ayrılan TK1766 sefer sayılı uçağı, acil durum bildirerek rotasını Bükreş'e çevirdi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre 158 yolcu taşıyan Boeing 737-800 yolcu uçağı, bomba tehdidi nedeniyle yerel saatle 21: 41'de Bükreş'teki Henri Coanda Uluslararası Havalimanına acil iniş gerçekleştirdi.

Romanya kaynaklarına göre terörle mücadele ekipleri uçakta arama yapıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ulaşım Güvenlik Acil Durum 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title