Üye Girişi
Haberler

THY Kabin Amiri Kuzey Marmara Otoyolu'nda Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün Türk Hava Yolları (THY) kabin amiri Onur Aykanat olduğu belirlendi. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün THY kabin amiri Onur Aykanat olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe yol ayrımında gerçekleşmişti. İddiaya göre, Onur Aykanat yönetiminde olan 34 KNG 853 plakalı motosiklet, yolda seyir halinde olduğu esnada sürücüsünün kontrolünden çıkarak başka bir otomobille çarpıştıktan sonra bariyerlere çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Onur Aykanat motosikletten düşerek yaşamını yitirmişti.

Yaşanan kazaya ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı. Feci kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücünün THY kabin amiri Onur Aykanat olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Türk Hava Yolları Türk Hava Yolları Motosiklet istanbul 3-sayfa Marmara 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Galatasaray Young Boys maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Young Boys geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? TRT Spor radyo frekans 2024! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya Radyo 1 (TRT SPOR) frekansı ne? Galatasaray gruplara kaldı mı, Young Boys'u eledi mi? Şampiyonlar Ligi gruplara kalma parası ne kadar, kaç milyon euro? Ferdi Kadıoğlu bonservis rekoru kırdı mı? Süper Lig transfer rekoru kimde, en pahalı transfer olan futbolcu kim? Free Palestine ne demek? Galatasaray Young Boys oyuncu puanları ve istatistikleri ne? GS-YOUNG stats! Sacha Boey bonservis bedeli ne kadardı? Boey kaç milyon euroya transfer oldu, ne kadara gitti? Ferdi Kadıoğlu hangi takımda 2024? Ferdi Kadıoğlu hangi takıma transfer oldu, nereye gitti? Zaha neden kadroda yok, Galatasaray – Young Boys Zaha neden yok, sakat mı? S Sport CANLI izle! (BARCELONA MAÇI) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! S Sport 4K canlı maç izle EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN spor canlı izle! 27 Ağustos EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! TRT Şampiyonlar Ligi frekansı ne? Galatasaray Young Boys maçı CANLI izle! (FULL HD) Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT Tabii neden açılmıyor? (ÇÖZÜMÜ) TRT Tabii neden donuyor, donma sorunu! Mertens yok mu neden yok, Galatasaray – Young Boys Mertens sakat mı? Jelert yok mu neden yok, Galatasaray – Young Boys Jelert sakat mı? Galatasaray Young Boys maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? TRT Tabii canlı izle! (4K) Galatasaray Young Boys Şampiyonlar Ligi kesintisiz donmadan HD şifresiz canlı izle Sevil Üstekin kimdir, neden öldü, hangi filmlerde oynadı?
title