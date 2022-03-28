THY İstanbul Moskova uçağına bomba ihbarı asılsız çıktı - Haberler

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THY İstanbul Moskova uçağına bomba ihbarı asılsız çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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THY İstanbul Moskova uçağına bomba ihbarı asılsız çıktı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Moskova seferini yapacak yolcu uçağına yolcu alımı bittikten sonra kalkışı için pistte ilerlerken yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Moskova seferini yapacak yolcu uçağına yolcu alımı bittikten sonra kalkışı için pistte ilerlerken yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı. Dün akşam ihbar üzerine yapılan aramaların ardından uçak sorunsuz şekilde havalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Moskova-İstanbul seferini yapmaya hazırlanan THY uçağına TK-415 sefer sayılı TC-JND kuyruk tescilli uçağına kalkış öncesi bomba ihbarı yapıldı. Bunun üzerine uçak park pozisyonuna alınırken polis ekipleri uçakta aramalarda bulundu. Ekipler, uçakta aramalar yaptı. Yapılan aramaların ardından ihbarın asılsız olduğu belirlendi. Uçak, aramaların ardından sorunsuz şekilde havalandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türk Hava Yolları, Moskova, Bomba, Uçak, 3. Sayfa, Haberler

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