Texas'taki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 131'e Yükseldi

Texas'taki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 131'e Yükseldi
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ABD'nin Texas eyaletinde 4 Temmuz'da meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e ulaştı. Kayıp 97 kişi aranıyor. Vali Greg Abbott, ölümlerin çoğunun Kerrville ve çevresinde yaşandığını duyurdu.

ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi. Kayıp 97 kişi aranıyor.

ABD'nin güneyindeki Texas eyaletinde 4 Temmuz'da vuran şiddetli yağışların yol açtığı selde bilanço ağırlaşıyor. Texas Valisi Greg Abbott yaptığı açıklamada, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 131'e yükseldiği, kayıp sayısının ise 97 olduğunu ifade etti. Vali Abbott can kayıplarının çoğunun Kerrville ve çevresinde kaydedildiğini belirtti. Kerr County'deki ölümlerin çoğu kız çocuklarına özel Hristiyan kampı Camp Mystic'te yaşandı. Kurtarma ekipleri ve bölge sakinleri, Kerr County'deki Guadalupe Nehri bölgesinde kayıp kişileri aramaya devam ediyor. - TEXAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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