Texas'taki Sel Felaketinde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 24'e Yükseldi

ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi, kayıp durumdaki 20'den fazla kişi aranıyor.

ABD'nin güneyindeki Texas eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Kerr County Şerifi Larry Leitha yaptığı açıklamada, Guadalupe Nehri'nin taşması sonucu meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e yükseldiğini ifade etti. Ayrıca nehir kıyısında bulunan, kız çocuklarına özel bir Hristiyan yaz kampında 23-25 kişinin kayıp durumda olduğu öğrenildi. ABD Başkan Donald Trump, sel felaketini "korkunç" olarak nitelendirdi ve eyalete federal destek sözü verdi.

"Seli tahmin edemedik"

Birçok bölgede afet ilan edilirken, yollar sular altında kaldı, telefon hatları çöktü, bazı evler ve araçlar sel suyuna kapıldı. Kerr County'nin en üst düzey yetkilisi Yargıç Rob Kelly, basın toplantısında Guadalupe Nehri kıyısındaki kampların neden önceden boşaltılmadığı yönündeki soruya, "Bu selin geleceğini bilmiyorduk. Hiç kimse böyle bir selin geleceğini bilmiyordu. Bölgede bir uyarı sistemimiz yok" şeklinde cevap verdi. Texas Acil Durum Yönetimi Şefi Nim Kidd ise Ulusal Hava Durumu Servisi'nin (NWS) yağış miktarını tahmin edemediğini aktardı. Teksas Vali Yardımcısı Dan Patrick de, "Guadalupe Nehri'ndeki su seviyesi 45 dakika içinde yaklaşık 8 metre yükseldi ve yıkıcı bir sel meydana geldi" ifadelerini kullandı.

Helikopterler, insansız hava araçları ve botların yer aldığı arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. - TEXAS