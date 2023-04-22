Texas'ta yük treni raylardaki aracı biçti

ABD'nin Texas eyaletinde hızla gelen bir yük treni, savrulduğu raylarda sürücüsünün terk ettiği pikap aracı ezdi.

ABD'nin Texas eyaletinde hızla gelen bir yük treni, savrulduğu raylarda sürücüsünün terk ettiği pikap aracı ezdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Odessa şehrinde minivan bir araçla çarpışan pikap araç, tren raylarına savruldu. Sürücü araçtan çıkarken, olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ettiği sırada hızla gelen bir yük treni, raylardaki pikap araca çarptı. Araç hurdaya dönerken, o anlar kaza yerinde çekim yapan ekiplerin kamerasına yansıdı. - TEXAS