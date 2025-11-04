Haberler

Texas'ta Tren, Hemzemin Geçitte Mahsur Kalan Tırı Biçti

Güncelleme:
Texas'ın Schertz şehrinde bir hemzemin geçitte mahsur kalan tırı biçen tren kazasında yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu, şehirdeki ikinci tren kazası.

ABD'nin Texas eyaletinde bir tren, hemzemin geçitte mahsur kalan araç dolu tırı biçti. Kazada yaralanan olmazken, tır 50 metre sürüklendi.

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Schertz şehrinde araç taşıyan tır, hemzemin geçitte mahsur kaldı. Hızla gelen tren, geçitte kalan tıra çarptı. Tır, çarpmanın etkisiyle en az 50 metre sürüklendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

Bu, şehirde bir hafta içinde meydana gelen ikinci tren kazası oldu. Geçtiğimiz hafta 100'den fazla yolcu taşıyan bir tren, taş taşıyan bir tırla çarpışmıştı. - TEXAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
