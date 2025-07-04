Texas'ta Sel Felaketi: Çok Sayıda Can Kaybı ve Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen selde çok sayıda can kaybı yaşandı. New Jersey eyaletinde ise fırtına nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin güneyindeki Texas eyaletinde şiddetli yağışlar sele yol açtı. Hill Country ve Concho Valley bölgelerinde "afet" durumu ilan edildi. Kerr County'de yetkililer selde kaybolanlar olduğunu, "çok sayıda" can kaybı yaşandığını belirtti. Arama-kurtarma ve tahliye çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Kerr County Şerif Ofisi, dereler, akarsular ve Guadalupe Nehri yakınlarında yaşayanlara yüksek yerlere geçmeleri konusunda uyarıda bulundu.

New Jersey eyaletinin orta kesimini ise fırtına vurdu. Ağaçlar devrilirken, evlerde ve araçlarda hasar meydana geldi. Ağaçların araçlarının üzerine devrilmesi sonucu North Plainfield'da 1, Plainfield'da 2 olmak üzere toplam 3 kişi hayatını kaybetti. - TEXAS