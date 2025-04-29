Texas'ta LNG Tesisinde İskelenin Çökmesi: 3 Ölü, 2 Yaralı
ABD'nin Texas eyaletinde Sempra'ya ait sıvılaştırılmış doğal gaz tesisinde meydana gelen iskele çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı. Olay, 02.00 sularında gerçekleşti ve inşaat çalışmaları durduruldu.
ABD'nin Texas eyaletinde inşaat halindeki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisinde iskele çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi de yaralandı.
ABD'nin Texas eyaletinde Sempra'ya ait inşaat halindeki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisinde iskele çöktü. Kazada, 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi de yaralandı. Kazanın 02.00 sıralarında meydana geldiği ifade edildi. İnşaat sahasında çalışmalar durdurulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEXAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa