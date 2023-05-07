Texas'ta alışveriş merkezine silahlı saldırı: 8 ölü

ABD'nin Texas eyaletinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Dallas şehrindeki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Alışveriş merkezinden yükselen silah seslerinin ardından polis olay yerine gelerek alışveriş merkezinde bulunanları tahliye etti. Görgü tanıkları da saldırganın çevreye rastgele ateş açtığını söyledi. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan polis, yaralanan 3'ü ağır 7 kişinin hastanede tedavi altına alındığını bildirdi. Hastane yetkilileri ise hayatını kaybedenlerin yaşlarının 5 ila 51 arasında değiştiğini açıkladı. Polis, olay yerinde öldürülen saldırganın tek başına hareket etmiş olabileceğini ifade etti.

Hafta başında Texas'ta gerçekleştirilen bir silahlı saldırıda 9 yaşında bir çocuğun da aralarında bulunduğu 5 kişi komşuları tarafından öldürülmüştü. ABD'de silahlı saldırılara ilişkin araştırmalar yürüten Gun Violence Archive tarafından yapılan bir araştırma ülkede 2023 yılında en az 198 silahlı saldırı gerçekleştirildiğini ve bu sayının 2016'dan bu yana en yüksek seviye olduğunu ortaya koydu. - TEXAS