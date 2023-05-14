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Texas'ı hortum vurdu: 1 ölü, 11 yaralı

Texas'ı hortum vurdu: 1 ölü, 11 yaralı

3. Sayfa Haberleri

ABD'nin Texas eyaletini vuran hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

ABD'nin Texas eyaletini vuran hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

ABD'nin Texas eyaletinde yer alan Laguna Heights bölgesini hortum vurdu. Hortumda, 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Rüzgar hızının saatte 110 kilometreye ulaştığı hortumda birçok ev ve işyeri hasar gördü. Laguna Heights bölgesinde afet hali ilan edildi.

Port Isabel Polis Departmanı tarafından yayınlanan bildiride, hortumun vurduğu Laguna Heights bölgesinde afet yardım merkezi kurulduğu bildirilirken, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede ana yollara araç park etmenin yasaklandığı duyuruldu. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Teksas 3. Sayfa Haberler

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