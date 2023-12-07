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Tesla kontrolden çıkıp karşı şeride geçti, yol savaş alanına döndü: 3 yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrikli lüks otomobilin refüjü ve tel örgüleri geçerek karşı şeritten gelen hafif araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Tesla kontrolden çıkıp karşı şeride geçti, yol savaş alanına döndü: 3 yaralı

Yoldan çıkan elektrikli lüks otomobil ve çarptığı araç hurdaya döndü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrikli lüks otomobilin refüjü ve tel örgüleri geçerek karşı şeritten gelen hafif araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza; Manavgat- Alanya D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Mehmet Ali Kiriş'in kullandığı 07 NIL 33 plakalı Tesla marka otomobil, yağmur sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü ve çelik telleri aşarak karşı şeride geçti. Otomobil Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Mücahit Çiftçi'nin kullandığı 07 AFE 528 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç D-400 karayolundan yan yola geçerken, diğer araç yaklaşık 50 metre ileride durabildi. Kazada araç sürücüleri Alanya Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi AK Parti Belediye Meclis üyesi Mehmet Ali Kiriş ve Mücahit Çiftçi ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Ozan Yaşar yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Antalya Alanya Antalya Trafik Kaza 3. Sayfa Güncel Haberler

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