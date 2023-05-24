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Tescilsiz motosikletin devrilmesi sonucu 64 yaşındaki sürücü yaralandı

Tescilsiz motosikletin devrilmesi sonucu 64 yaşındaki sürücü yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar'da kullandığı tescilsiz motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan 64 yaşındaki şahıs hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kullandığı tescilsiz motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan 64 yaşındaki şahıs hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Topdere köyü yakınlarından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ç. (64) idaresindeki tescilsiz motosiklet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. H.Ç., devrilen motosiklette yaralandı. Ardından H.Ç., çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar 3. Sayfa Haberler

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