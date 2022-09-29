Son dakika 3. sayfa: Ters yöne girip otobüsle çarpıştı... O anlar kamerada 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika gelişmesine göre Ters yöne girip otobüsle çarpıştı. Ters yöne girip otobüsle çarpıştı... O anlar kamerada TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kavşaktanters yöne girmeye çalışan otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı. Olay anı anbean kameralara yansırken, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, Tekirdağ merkez Değirmenaltı Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.K. idaresindeki 59 DL 700 plakalı otomobil, Değirmenaltı kavşağında ters yöne girmeye çalışırken T.Ö'nün kullandığı 59 EV 012 plakalı otobüsle çarpıştı.Carpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü araçta sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü H.K. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ Tekirdağ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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