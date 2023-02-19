Ters yöne girip karşıdan gelen araçla çarpıştı: 5 yaralı 3. Sayfa Haberleri Ters yöne girip karşıdan gelen araçla çarpıştı: 5 yaralı Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ters yöne giren araç, karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpışınca dehşeti yaşadı. Ters yöne girip karşıdan gelen araçla çarpıştı: 5 yaralı KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ters yöne giren araç, karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpışınca dehşeti yaşadı. Sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken toplamda 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Dilovası Batı Kavşağı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 UA 525 plakalı Fiat marka hafif ticari aracın sürücüsü L.G., ters istikamete girdi. O esnada karşıdan gelen M.K. idaresindeki 34 PM 5131 plakalı Ford marka hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada, Fiat marka hafif ticari aracın sürücüsü L.G. ve yanında bulunan annesi K.G. ile babası N.G.'nin yanı sıra Ford marka aracın sürücüsü M.K. ile ismi öğrenilemeyen ablası yaralandı. Toplam 5 yaralı, sağlık ekiplerince ambulansa alınıp hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Dilovası İtfaiye Kocaeli Tragger 3. Sayfa Haberler

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