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Ters yöne giren araç önce otomobile sonra ağaca çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ters yöne giren araç önce otomobile sonra ağaca çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ters yönde seyreden otomobil, önce bir araca sonra da ağaca çarparak devrildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ters yönde seyreden otomobil, önce bir araca sonra da ağaca çarparak devrildi. 1 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Reşadiye Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzeri eczaneler mevkiinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'ndan Fevzi Çakmak Caddesi'ne saparak ters yönde seyreden Ö.K. idaresindeki otomobil, Şinasi Kurşun 5. Sokak'tan caddeye giren H.İ. yönetimindeki otomobile çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, ağaca çarparak devrildi. Kaza sonrası yaralanan sürücü Ö.K., olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ilk anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ, Otomobil, Çorlu, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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