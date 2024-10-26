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Ters Yönden İlerleyen Ambulans, Otomobile Çarptı

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Bursa'da ters yönde giden ambulans, seyir halindeki bir otomobile çarptı. Ambulansta hasta olmadığı öğrenildi ve sürücüye soruşturma açıldı. Otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

Ters yönden ilerleyen ambulans otomobile böyle çarptı

Ters yöne giren ambulansın içinde hasta olmadığı öğrenildi, soruşturma başlatıldı

BURSA - Bursa'da ters yönde ilerleyen ambulans, seyir halindeki otomobile çarptı. İçinde hasta olmadığı öğrenilen ambulansın sürücüsüne soruşturma açılırken, otomobil sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir firmaya ait ambulans sürücüsü, trafiğe takılmamak için ters yönden ilerlemeye başladı. Bu sırada başka yönden gelen otomobili son anda fark eden ambulans sürücüsü araca çarparak durabildi. Kaza anı bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansırken, içinde hasta olmadığı öğrenilen ambulans sürücüsüne soruşturma başlatıldı. Otomobilin sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Ters Yönden İlerleyen Ambulans, Otomobile Çarptı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa

Otomobil Güvenlik 3-sayfa trafik Sağlık Bursa

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