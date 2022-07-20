Ters yönden gelip otomobille çarpışan motosikletteki baba oğul kask sayesinde hayata tutundu: 2 yaralı Antalya'nın Manavgat ilçesinde ters yönden gelen motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve oğlu yaralandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde ters yönden gelen motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve oğlu yaralandı. Kask sayesinde hayatta kalan baba oğulun kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Side Mahallesi Cennetler mevki Fatih Sultan Mehmet Bulvarında meydana geldi. Alışveriş merkezinden çıktıktan sonra ters yönde seyir halindeki Ali Eroğlu'nun kullandığı 07 ANC 873 plakalı motosiklet, 1531 sokaktan Fatih Sultan Mehmet Bulvarına çıkan Tatiana Bayrak'ın kullandığı 07 LEE 72 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ali E. ile motosikletin önünde oturduğu belirtilen 9 yaşındaki oğlu İ.E. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıdı Bulvar üzerinde bulunan işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, motosikletin ters yönden geldiği, motosiklette bulunan baba ve oğlunun başlarındaki kask sayesinde kazayı ucuz atlattıkları görüldü. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ali Eroğlu Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

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