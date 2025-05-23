Ters Yönden Gelen Araç Motosiklet Sürücüsünü Hayatından Etti

Ters Yönden Gelen Araç Motosiklet Sürücüsünü Hayatından Etti
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Adana'da ters yönden gelen bir otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü, bacağı kırılması sonucu çalışamaz hale geldi. Yaralının tedavisi sürerken, kazaya karışan otomobil sürücüsünün yakalanmasını istiyor.

Ters yönden gelen otomobil, motosiklet sürücüsünün hayatını kararttı

ADANA - Adana'da ters yönden otomobilin çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsünün bacağı kırılınca çalışamaz hale geldi. Yaralı şahıs otomobil sürücsünün yakalanıp cezasını çekmesini istedi.

Kaza, 11 Mayıs günü saat 01.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. Çocuklarına yemek almak için evden çıkan 2 çocuk babası Samet Canlı (25), caddede motosikletiyle ilerlediği sırada ters yönden gelen bir otomobilin çarpması sonucu savrularak motosikletten düştü. Plakası tespit edilemeyen otomobilin sürücüsü, kazada yaralanan Canlı'ya yardım etmek yerine kaçtı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Samet Canlı, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 gün süren tedavisinin ardından Canlı'nın sol bacağına platin takıldı ve 4 vida ile sabitlendi. Yürüyemez hale gelen Canlı, polise şikayette bulundu ancak şüpheli bulunamadı. Tedavisi evde devam eden Canlı'ya ev kadını eşi Elif İdil Canlı bakmaya başladı.

Kazanın, hayatını kararttığını söyleyen Samet Canlı, "Tedavi sürecim devam ediyor; dikişlerimin alınmasına bir ay var. Dikişler alındıktan sonra egzersiz programıyla tedavi sürecim devam edecek. İyileşme sürecim 1-1,5 seneyi bulacak. Sağlığıma kavuştuğumda ise eskisi gibi motosiklet ve otomobil kullanamayacağım ve ağır işlerde çalışamayacağım söylendi. Kazadan önce çeşitli firmalara kuryelik yapıyordum. Evim kira, 2 kız çocuğum var. Bana çarpan şahıs beni böylece bırakıp kaçarak uzaklaştı. Yetkililerden bu olayın bir an önce çözülmesini ve gereken ilgiyi bana göstermelerini istiyorum. Şahsın bir an önce yakalanıp adalet önünde hesap vermesini istiyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - 3.Sayfa
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