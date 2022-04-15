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Ters yönden gelen alkollü sürücü motosiklete çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ters yönden gelen alkollü sürücü motosiklete çarptı: 2 yaralı

Antalya'da ters yöne giren otomobil motosikletle çarpıştı.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da ters yöne giren otomobil motosikletle çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, sürücü alkollü çıktı.

Edinilen bilgiye göre kaza gece yarısı, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Mehmet İ., 07 GNA 50 plakalı otomobiliyle, 1907 Sokaktan bulvara ters yönde girdiği esnada seyir halindeki 07 MPG 54 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada başında kaskları bulunan sürücü 19 yaşındaki Batuhan M., ile yolcu 23 yaşındaki Ahmet A., yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sürücü 3.26 promil alkollü çıkarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Ters yönden gelen alkollü sürücü motosiklete çarptı: 2 yaralı

Ters yönden gelen alkollü sürücü motosiklete çarptı: 2 yaralı

Ters yönden gelen alkollü sürücü motosiklete çarptı: 2 yaralı

Ters yönden gelen alkollü sürücü motosiklete çarptı: 2 yaralı

Ters yönden gelen alkollü sürücü motosiklete çarptı: 2 yaralı

Ters yönden gelen alkollü sürücü motosiklete çarptı: 2 yaralı

Ters yönden gelen alkollü sürücü motosiklete çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muratpaşa, Otomobil, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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