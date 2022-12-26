Ters yönden dönüş yapan otomobil, yeşil ışıkta geçen motora çarptı: 1 ağır yaralı

Bayrampaşa'da yasak dönüş yapmak isteyen otomobil sürücüsü, yeşil ışıkta geçen motorcuya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan motor sürücüsü Mehmet Can Yıldız, ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan motor sürücüsü Yıldız'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Kaza, akşam 18.00 sıralarında Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde bulunan Yel Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre yasak dönüş yapmak isteyen 34 BPV 161 plakalı aracın sürücüsü, yeşil ışıkta geçen 34 FMK 225 plakalı motorun sürücüsü Mehmet Can Yıldız'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motor sürücüsü Mehmet Can Yıldız ağır şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların sağlık ekiplerini araması ile birlikte olay yerine ambulans sevk edildi. Ağır şekilde yaralanan motor sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan araç sürücüsü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İki hafta içinde aynı yerde ikinci büyük kaza

Kaza anında olay yerinde bulunan Nurettin Akgül, aynı yerde iki hafta içinde iki büyük kazanın meydana geldiğini söylerken, bölgede bulunan tabelaların sürücüler için yetersiz olduğunu dile getirdi. Kaza anında otomobil sürücüsünün ters yönden dönüş yaparak motor sürücüsü Mehmet Can Yıldız'a çarptığını söyleyen Akgül, "Araç düğün salonunun oradan itibaren ters dönüş yapıyordu. Motorlu arkadaş kendi yolundan nizami bir şekilde yeşil ışıkta geçiyordu. Sonra araç hızlı bir şekilde motora vurdu. Ardından motorcu arkadaş ağır bir şekilde burada yaralandı. Burada geçen hafta da aynı şekilde aynı sorunu yaşadık. Buraya büyük bir tabela ve aydınlatma istiyoruz. Mahallemizde şu anda bu olmadığı için geçen hafta burada aynı kaza oldu ve bir kişi öldü. Bunların sebebi tabelaların eksik kalması ve buradan terse dönüş olması. İnsanlar buradan dönüşü bilemiyor. İleriden dönüş var. Ama oradaki tabela yetersiz kaldığı için böyle kazalar devam ediyor. Burada önlemler alınmadığı için bu şekilde insanlar yaralanıyor. Motorcu arkadaş ağır yaralıydı. Ambulans geldi aldı götürdü. Yerde de kanlar hala duruyor. Çevremizde en çok kazanın olduğu yer buradaki ışıklar. Burada önlem alınmadığı sürece kazalar devam edecek" şeklinde konuştu.

Kazaya ilişkin polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. - İSTANBUL