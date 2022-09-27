Ters yönde ilerleyen sürücü kazaya davetiye çıkardı

D-100 Karayolu'nda ters yönde giden sürücü yürekleri ağza getirdi. Kazaya davetiye çıkartan sürücü cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, Karayolu Silivri-Çorlu yolunda ters yönde ilerleyen sürücü yürekleri ağza getirdi. Trafik kurallarını hiçe sayan sürücü ters yönden giderek hem kendi canını hem de başka sürücülerin canını tehlikeye attı. Sürücü diğer şoförlerin korna ve selektörlü uyarılarına da aldırmadan ters yolda ilerlemeye devam etti. - İSTANBUL