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Ters yönde giden motosiklet, kamyonet ile çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Ters yönde giden motosiklet, kamyonet ile çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ters yönde seyir halinde olan motosiklet, kamyonet ile çarpıştı.

3. Sayfa Haberleri

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ters yönde seyir halinde olan motosiklet, kamyonet ile çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Karasu-Kocaali yolu üzeri Ankara Caddesi Küçükboğaz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karasu'dan Kocaali istikametine seyir halinde olan S.G. idaresindeki 41 NY 615 plakalı kamyonet ile ters yönden seyir halinde olan Selim Can Aydın (26) hakimiyetindeki 34 EEY 227 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan Kerem S. yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolü neticesinde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Kerem S. (27), ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya Ankara 3. Sayfa Haberler

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