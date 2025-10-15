Haberler

Ters Yönde Araç Kullanan Sürücüye 46 Bin TL Ceza

Ters Yönde Araç Kullanan Sürücüye 46 Bin TL Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da ters yönden caddeye giren sürücüye, trafiği tehlikeye atmak ve ehliyeti iptal olmasına rağmen araç kullanmak gerekçesiyle toplam 46 bin 621 TL para cezası uygulandı.

Adana'da ters yönden caddeye girip "Canından olma bekle, istediğim yerden girerim" sözlerini söyleyen sürücüye 46 bin 621 TL para cezası uygulandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 01 BLV 27 plakalı otomobiliyle caddeye ters yönden giren bir otomobil, motosiklet ile karşı karşıya geldi. Bu sırada motosiklet sürücüsünün, "Ters yön, beni canımdan mı edeceksin" demesi üzerine otomobil sürücüsünün, "Trafik polisi misin? Canından olma bekle, istediğim yerden girerim" sözleri pes dedirtti.

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Denetleme Şubesi ekipleri, söz konusu otomobil sürücüsünün S.İ.Ö. (38) olduğunu tespit etti. Yakalanan sürücüye ters yönde araç kullanmaktan ve ehliyeti geçici olarak iptal edildiği halde araç kullanmaktan toplamda 46 bin 621 TL para cezası uygulandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Günlerdir çatışan Pakistan ile Afganistan arasında 48 saatlik ateşkes

Günlerdir çatışan iki ülke arasında ateşkes
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paris Hilton'dan sürpriz hamle: Türk şarkıcıyı takibe aldı

Paris Hilton'dan sürpriz hamle: Türk şarkıcıyı takibe aldı
Bakan Uraloğlu rakam verdi! 5G için 63 milyon kişi telefonunu değiştirmek zorunda kalacak

Nisan ayında 63 milyon kişi telefon değiştirmek zorunda kalabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.