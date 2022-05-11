Kazaya davetiye çıkardı... Ters yönde akan trafiğe karşı böyle ilerledi - Haberler

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Kazaya davetiye çıkardı... Ters yönde akan trafiğe karşı böyle ilerledi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kazaya davetiye çıkardı.

Kazaya davetiye çıkardı... Ters yönde akan trafiğe karşı böyle ilerledi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta trafikte ters yönde ilerleyen otomobil kazaya davetiye çıkardı.

Kahramanmaraş - Adana Karayolunda bir otomobil şehir merkezi istikametine ters yönde ilerledi. Karşısından gelen araçlara aldırmadan uzun süre ters yönde ilerleyen otomobil adeta kazaya davetiye çıkardı.

Ters yönde ilerleyen otomobil karşı şeritteki başka bir otomobildeki yolcunun cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Her hangi bir kazanın yaşanmadığı görüntüde, ters yönde ilerleyen otomobil daha sonra gözden kayboldu.

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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