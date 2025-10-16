Ters Yolda Kaza Yapan 70 Yaşındaki Sürücünün Savunması Şaşırttı

Konya'da 70 yaşındaki sürücü aracıyla ters yönde girdiği çevre yolunda zincirleme kazaya neden oldu. Kazaya yol açan yaşlı adamın, "Ben ters yola çıktım ama çarpmasaydınız. Gözün görüyor niye vuruyorsun?" şeklindeki savunması pes dedirtti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki sürücü A.Ö., 42 SM 497 plakalı otomobili ile Adana Çevre Yolu Caddesinden Adliye yönüne ters yolda refüjün yanındaki şeritten ilerlemeye çalıştı. Ters yolda ilerleyen otomobili fark eden bazı sürücüler manevra yaparak kaçarken, 2'si otomobil 3 araç zincirleme kazaya karıştı. Sürücü A.Ö. ise kaza sonrası otomobili ile kaçmaya çalıştı. Diğer araç sürücülerinin tepkisi üzerine A.Ö. aracı durdurarak beklemeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

"Gözün görüyor niye vuruyorsun?"

Ters istikametten seyreden A.Ö.'nün, "Sol şeritte duracaktım. Ben vurmadım, kendin vuruyorsun sonra suçlu ben oluyorum. Neden vuruyorsun, vurmasaydın. Ben ters yola çıktım ama çarpmasaydınız. Gözün görüyor niye vuruyorsun? Vurmak mı lazım vurmayacaktınız" savunması pes dedirtti.

Ters yoldan ilerleyen A.Ö.'nün sebep olduğu kazaya karışan bir sürücü ise, "Ters yoldan geliyor vurduk ama amca da kendisini vurmasaydınız diye savunuyor" dedi.

Polis ekiplerince kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Ters yoldan ilerleyen A.Ö. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA