Ters Yola Giren Otomobil, Çocuğa Çarptı: Feci Kaza Kamerada
Bartın'da ters yola giren bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki çocuğa çarptı. Feci anlar güvenlik kameralarına yansırken, yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Sürücünün 71 promil alkollü olduğu belirlendi ve gözaltına alındı.
Ters yola giren otomobil yolun karşısına geçmek isteyen çocuğu böyle ezdi...Feci kaza kamerada
BARTIN - Bartın'da ters yola giren otomobil yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki çocuğa çarptı. Feci anların güvenlik kamerasına yansıdığı kazada yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre Kanlıırmak Caddesi'nde kavşaktan ters şeride dönen M.G. idaresindeki 74 AAC 274 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki İ.B.'ye çarptı. Kazada yaralanan İ.B., hastaneye kaldırılırken, feci kaza anı kameralara yansıdı.
Görüntülerde otomobilin çarptığı İ.B.'nin yola savrulduğu ve aracın üzerinden geçtiği anlar da yer aldı.
Ters şeride giren ve 71 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı.