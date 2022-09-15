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Son dakika haberleri! Ters yönde giden hafriyat kamyonu kamerada

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Ters yönde giden hafriyat kamyonu kameradaİSTANBUL Başakşehir'de hafriyat kamyonu cadde üzerinde ters yönden ilerledi.

Ters yönde giden hafriyat kamyonu kamerada

İSTANBUL Başakşehir'de hafriyat kamyonu cadde üzerinde ters yönden ilerledi. Aynı şeritte seyir halinde olan otomobilleri umursamadan yoluna devam eden kamyonet cep telefonu ile görüntülendi.

Başakşehir Bahçekent'te bir hafriyat kamyonu cadde üzerinde ne hız sınırı kurallarına nede yön kurallarına umursadı. Araçların ilerlemesi gereken güzergahta tam tersi şekilde hızla seyir eden kamyon hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

Başakşehir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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