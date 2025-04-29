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Ters Şeritte Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

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Bursa'da ters şeritte ilerleyen motosiklet sürücüsü, arkasına da yolcu aldı. Yolcunun ters binmesiyle tehlikeli anlar kameraya yansıdı.

Motosiklete ters bindi, ters şeritte böyle ilerledi...Tehlikeli anlar kamerada

BURSA - Bursa'da ters şeritte ilerleyen motosiklet sürücüsü, arkasına da yolcu aldı. Yolcu ise, motosiklete ters bindi. Tehlikeli anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, ters şeritte ilerlemeye başladı. Bir süre sonra arkasına yolcu alan motosiklet sürücüsü, yolcuyu da ters bindirdi. Ters şeritten hızla seyreden motosiklet sürücüsünün tehlikeli anları, saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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