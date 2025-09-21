Haberler

Ters Şeritte Kilometrelerce Giden Kamyonet Sosyal Medyada Tepki Çekti
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, ters şeride giren bir kamyonet sürücüsü, kilometrelerce boyunca hem kendi hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada yankı buldu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kilometrelerce yolu ters şeritten giden bir kamyonet vatandaş kamerasına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Orhaneli yolu Bursa geliş istikameti üzerinde ters bölünmüş yolda ters şeride giren bir kamyonet sürücüsü kilometrelerce yolu kendisinin ve karşıdan gelen sürücülerin can güvenliğini hiçe sayarak ilerledi. Karşı yönden gelen araçların uyarılarını da hiçe sayan sürücü uzun süre ters şeritten ilerledi. Diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülen o anlar sosyal medyada da büyük tepki aldı. - BURSA

