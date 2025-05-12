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Ters Şeritte Giden Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

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Mersin'de jandarma ekipleri, ters şeritten giderek trafiği tehlikeye atan sürücü M.A.'ya toplam 10 bin 260 TL para cezası uyguladı. Sürücünün ehliyetine el konulurken, sağlık durumu da kontrol için sağlık müdürlüğüne sevk edildi.

Ters şeritten gitti, sürücü belgesi alındı

MERSİN - Mersin'de jandarma ekipleri bir sürücüyü, ters şeritten giderek trafiği tehlikeye düşürmesi nedeniyle yakaladı. 3 ayrı maddeden 10 bin 260 TL cezai işlem uygulanan şahsın ehliyetine el konularak sağlık durumunun sürücülüğe engel teşkil edip etmeyeceğinin belirlenmesi için sağlık müdürlüğüne sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Erdemli yayla yolunda Çiriş Mahallesi sınırlarında bir otomobil ters şeritte seyretti. O anlar ise bir kişi cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, hem kendi hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan kişinin M.A. olduğunu belirledi. Jandarma Trafik Timleri tarafından yakalanan sürücü M.A. hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak', 'Ters Şeritte Araç Kullanmak','Diğer Kural ve Yasaklara uymama' maddelerinden 10 bin 260 TL para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine geçici olarak el konularak sağlık durumunun sürücülüğe engel teşkil edip etmediğinin tespiti amacıyla İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne sevk edildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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