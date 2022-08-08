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Son dakika haberleri | Ters şeritte giden sürücü ölüme davetiye çıkardı

Edinilen son dakika haberine göre Ters şeritte giden sürücü ölüme davetiye çıkardıBURSA Bursa'da bir otomobil sürücüsü İzmir yolunda gece yarısı ters yönde kilometrelerce seyir etti.

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Ters şeritte giden sürücü ölüme davetiye çıkardı

BURSA Bursa'da bir otomobil sürücüsü İzmir yolunda gece yarısı ters yönde kilometrelerce seyir etti. Ölüme davetiye çıkaran sürücüyü diğer araç sürücüleri selektör yaparak ikaz etti. Bu şekilde bir süre ilerleyen sürücüyü jandarma ekipleri kontrol noktasında yakaladı.

Olay, İzmir yolu Karacabey ilçesi yakınlarında meydana geldi.

Kimliği henüz öğrenilemeyen bir sürücü otomobili ile Karacabey istikametine doğru ters şeride girerek kilometrelerce süratli bir şekilde seyir etti. Karşı yönden gelen araçların dikkati sayesinde muhtemel bir facia yaşanmazken, jandarma ekipleri sürücüyü kontrol noktasında yakalayarak işlem başlattı.

Sürücünün ters şeritte ilerlediği anlar ise başka bir araçta bulanan vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi. Tersten giden sürücünün ne yapmaya çalıştığını anlayamayan diğer sürücüler klakson çalarak ikaz yapmayı da ihmal etmedi.

İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Uğur - 3. Sayfa

Tragger Bursa İzmir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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