Ters Şeritte Dörtlüleri Yakan Araç Tehlike Yarattı

Ters Şeritte Dörtlüleri Yakan Araç Tehlike Yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ters Şeritte Dörtlüleri Yakan Araç Tehlike Yarattı
Haber Videosu

Sakarya'da D-650 kara yolu üzerinde dörtlüleri yakan bir hafif ticari araç, ters yönde ilerleyerek hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Dörtlüleri yaktı, tehlike saçtı: Ters şeritte ölüme davetiye çıkartan araç kamerada

SAKARYA - D-650 kara yolu Sakarya geçişinde dörtlüleri yakıp ters yönde ilerleyen hafif ticari aracın sürücüsü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

Adapazarı-Karasu yolu üzerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, dörtlüleri yakarak ters şeritten ilerledi. Araç sürücüsünün hem kendi hem de diğer sürücülerin canını ve hiçe sayarak, uyarılara aldırmadan yoluna devam ettiği anlar ise saniye saniye araç cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari aracın kara yolunda dörtlülerini yakarak ters yönde ilerlemesi yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN SAÇAR - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anayasa Komisyonu çalışmalarına başlıyor! İlk toplantının tarihi belli oldu

Erdoğan'ın talimatı ile kuruldu! İlk toplantı 4 Haziran'da
Kasaba korkunç çığ felaketi sonrası toprak altında kaldı

Kasaba korkunç çığ felaketi sonrası toprak altında kaldı
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Harika Avcı hakkında şok iddialar! Ev sahibi sessizliği bozdu

Harika Avcı'nın zor günleri! Ev sahibinin anlattıkları hayli vahim
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Sabancı Holding'ten 1 dolara şirket satışı

Bekledikleri gibi olmadı! Sabancı Holding'ten 1 dolara şirket satışı
Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar

Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar
Para transfer işlemlerinde yeni uygulama başlıyor

Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.