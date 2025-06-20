Ters Şeride Giren Sürücüye 30 Bin TL Ceza

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Nevşehir'de ters şeride girerek trafiği tehlikeye atan sürücü, kendisini uyaran diğer sürücülere küfürle yanıt verdi. Yapılan incelemede toplamda 30 bin 923 TL trafik cezası kesildi ve adli işlem başlatıldı.

Ters şeride girdi, uyaranlara küfürle karşılık verdi

-Trafiği birbirine katan sürücüye 30 bin 993 TL para cezası kesildi

NEVŞEHİR - Nevşehir'de ters şeride girerek ilerleyen ve korku dolu onlar yaşanmasına neden olan sürücü, kendisini uyaran diğer sürücülere de küfür ederek karşılık verdi. O anlar cep telefonu ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedildi.

Olay; Bekdik Mahallesi 1. Etap TOKİ Konutları Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde yaşandı. Ters şeritte ilerleyen 50 AAF 434 plakalı otomobil sürücüsü E. A., kendisini uyaran diğer sürücülere de aracından inerek küfürle karşılık verdi. Daha sonra aracına binerek ters yönde ilerleyen sürücü bir süre sonra gözden kayboldu. Görüntüleri izleyen polis ekipleri, aracın ve sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda araç plakası ve sürücüsü tespit edilen şahıs kısa sürede yakalandı. Sürücüye, 'sürücülerin tek yönlü karayollarında araçlarını ters istikamette sürmek' suçundan 9 bin 267 TL, 'kamunun rahat ve huzurunu bozacak, kişilere zarar verecek şekilde saygısızca araç kullanmak' suçundan 993 TL, ' Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili kural, yasak ve yükümlülüklere uymamak' suçundan 993 TL, 'sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı halde araç kullanmak' suçundan 18 bin 677 TL ve 'kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak ve taşıttan inmek' suçundan 993 TL olmak üzere toplamda 30 bin 923 TL trafik cezası uygulandı.

Ayrıca, sürücü hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa
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