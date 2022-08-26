Ters dönen tırda sıkışıp ağır yaralandı, yanmaktan vatandaşlar kurtardı 3. Sayfa Haberleri Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği çimento yüklü tır, bariyerleri yıkarak bankete savruldu. Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği çimento yüklü tır, bariyerleri yıkarak bankete savruldu. Ters dönen tırda sıkışarak ağır yaralanan sürücü, araçta çıkan yangından çevredeki vatandaşların alevleri söndürmesi sonucu kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 14.15 sıralarında Antalya-Burdur karayolu ile Kuzey Çevre Yolu'nun kesiştiği yonca kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur'dan Antalya'ya Sami Metin yönetimindeki 15 PU 560 plakalı tır, viraja gireceği sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Demir bariyerleri yıkan tır, bankete savruldu, ardından ters döndü. Tırda sıkışan Metin, ağır yaralandı. Yangın çıktı Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, bu sırada araçta yangın çıktı. Sıkışık vaziyetteki sürücünün hemen yakınındaki alevleri, yardıma koşan çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale ederek söndürdü. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Metin, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Döşemealtı İtfaiye Antalya 3. Sayfa Haberler

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