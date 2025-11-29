Haberler

Terörle Mücadelede Yeni Başarı: FETÖ Operasyonunda 59 Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik son 1 haftada 32 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 92 şüpheliden 59'unun tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar, Jandarma TEM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 32 ilde son 1 haftada icra edilen operasyonlarda gözaltına alınan 92 şüpheliden 59'unun tutuklandığını bildirdi.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde; Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Bursa, Burdur, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Karabük, Kırklareli, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarımızca son 1 haftada operasyonlar gerçekleştirildi. FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sosyal medyada FETÖ'nün propagandasını yapan ve yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 92 şüpheli Jandarmamız tarafından yakaladı. 59'u tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kupa maçı savaş alanına döndü! Tam 17 kırmızı kart çıktı

Kupa maçı savaş alanına döndü! Tam 17 kırmızı kart çıktı
Venezuela'da yakıt tankerine baskın: Gizli bölmelerde 500 kilo kokain ele geçirildi

Bu görüntüler Trump'ın savaş ilan etmesine yeter
Düzce bu görüntüleri konuşuyor! Dilenci çırılçıplak soyunup kaçtı

Bir şehrimizin konuştuğu görüntüler! Çırılçıplak soyunup kaçtı
Rafa Silva krizinde yeni gelişme: Kadro dışında bekletiriz

Rafa Silva krizinde yeni gelişme
Kupa maçı savaş alanına döndü! Tam 17 kırmızı kart çıktı

Kupa maçı savaş alanına döndü! Tam 17 kırmızı kart çıktı
Alper Potuk'un yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü

Yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü
Blokeyi kaldırmak için bankaya gitti, gözaltına alınıp tutuklandı

Blokeyi kaldırmak için bankaya gitti, apar topar gözaltına alındı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Karadeniz'de iki tanker gemisinde patlama! Bakan Uraloğlu: İlk bilgi dışarıdan müdahale olduğu yönünde

Karadeniz gece alev topuna döndü! İşte gemilerdeki patlamaların nedeni
Avcılar'da bir çocuk, mendil almayı reddeden sürücüye saldırdı

Küçük çocuk bir anda gözü dönüp saldırmaya başladı, nedeni akılalmaz
İddiaların seyrini değiştirecek hareket! Evrim Akın 7 yıl önceki mesajları paylaştı

Evrim Akın'dan iddiaların seyrini değiştirecek paylaşım
Zeybek oynayan dansçı bir anda yere yığıldı

Zeybek oynarken bir anda yere yığıldı
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.