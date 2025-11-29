Terörle Mücadelede Yeni Başarı: FETÖ Operasyonunda 59 Tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 32 ilde son 1 haftada icra edilen operasyonlarda gözaltına alınan 92 şüpheliden 59'unun tutuklandığını bildirdi.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde; Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Bursa, Burdur, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Karabük, Kırklareli, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarımızca son 1 haftada operasyonlar gerçekleştirildi. FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sosyal medyada FETÖ'nün propagandasını yapan ve yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 92 şüpheli Jandarmamız tarafından yakaladı. 59'u tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadelerine yer verdi. - ANKARA