Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Türkiye Tabipler Birliği Başkanı Fincancı hakkında suç duyurusunda bulundu - Haberler

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Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Türkiye Tabipler Birliği Başkanı Fincancı hakkında suç duyurusunda bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Türkiye Tabipler Birliği Başkanı Fincancı hakkında suç duyurusunda bulundu

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı (TEM), Türkiye Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı (TEM), Türkiye Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, çok sayıda aranma kaydı bulunan firari FETÖ mensubu Erkam Tufan Aytav'in yayımladığı programa katılmasının ardından TEM Fincancı hakkında suç duyurusunda bulundu.

TEM tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Terörle Mücadele Daire Başkanlığımızca 15 Mart 2022 tarihinde Youtube kanalı üzerinden Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, çok sayıda aranma kaydı bulunan firari FETÖ mensubu Erkam Tufan Aytav'in yayınladığı programa katılması sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Şebnem Korur Fincancı, Terörle Mücadele, Türkiye, 3. Sayfa, Haberler

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